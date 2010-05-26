ГЛАВНОЕ на 26 мая (день)

Хроника дня

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Экономика

С августа будет введена система автоматического возмещения НДС

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявляет, что с августа будет введена система автоматического возвращения НДС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО сказал журналистам в Кабинете министров.

«Сейчас затянули немножко с решением вопросов по реструктуризации старой задолженности, но в ближайшее время это постановление выйдет, и в добровольном порядке предприятия смогут получить те ценные бумаги, которых очень ждет рынок, и они сразу, мне кажется, перейдут в деньги, и это поможет нашим, в первую очередь, экспортерам», - сказал С.ТИГИПКО.

По его словам, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сделал соответствующее поручение, которое предусматривает переход с августа на автоматическое возвращение НДС.

Финансы

Тигипко выступает за укрепление гривни

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО выступает за укрепление гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам после заседания Кабинета министров.

«Я считаю, что гривню нужно укреплять. Если для этого есть условия сегодня, это нужно делать», - отметил С.ТИГИПКО.

При этом он не высказал критических замечаний по поводу действий Национального банка на валютном рынке.

«Нацбанк реагирует на то, каким образом заходит в Украину валюта, есть ли ее отток. Если валюта продолжает поступать, то НБУ ведет себя абсолютно понятно», - заявил С.ТИГИПКО.

Доля иностранного капитала в банках Украины упала на 0,5%

Национальный банк Украины (НБУ) отмечает сокращение доли иностранного капитала в украинской банковской системе в апреле т.г. на 0,5% - с 34,2% до 33,7%.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацбанка.

По состоянию на 1 мая т.г. в Украине было 176 действующих банков. Из них - 51 банк с иностранным капиталом, в том числе 18 - со стопроцентным иностранным капиталом.

Совокупный зарегистрированный уставный капитал украинских банков за прошлый месяц увеличился на 1,7% и на 1 мая составил 130,507 млрд. грн.

В январе т.г. доля иностранного капитала в банковской системе сократилась на 0,6% - до 35,2%, в феврале 2010 года сохранилась на том же уровне, в марте сократилась на 1% - до 34,2%.

За 2009 год доля иностранного капитала в банковской системе сократилась на 0,9 п.п. с 36,7% до 35,8%.

ТЭК

Задолженность «Нафтогаза» перед госбанками реструктуризируют

Кабинет министров намерен рекомендовать Национальному банку Украины совместно с ОАО «Укрэксимбанк» и ОАО «Ощадбанк» принять меры по реструктуризации задолженности НАК «Нафтогаз Украины» по заимствованиям и снижению стоимости обслуживания предоставленных компании кредитов путем осуществления рефинансирования.

Об этом говорится в проекте постановления Кабмина об утверждении финансового плана НАК «Нафтогаз Украины» на 2010 год, копией которого располагает УНИАН.

Вместе с тем, согласно документу, Кабмин намерен рекомендовать НБУ совместно с ОАО «Укрэксимбанк» и ОАО «Ощадбанк» принять меры по предоставлению для НАК «Нафтогаз Украины» долгосрочных кредитов для осуществлению расчетов за импортированный природный газ.

Также Кабмин намерен рекомендовать НБУ осуществлять интервенции по продаже иностранной валюты по официальному курсу Национального банка на день проведения интервенции в объеме, достаточном для приобретения валюты НАК «Нафтогаз Украины» с целью проведения расчетов за импортированный природный газ и для обеспечения выполнения компанией внешних обязательств в соответствии с условиями кредитных договоров.

Строительство

Предложения по недостроям подготовят в течение месяца

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ дал поручение вице-премьер-министру Виктору ТИХОНОВУ и министру регионального развития и строительства Владимиру ЯЦУБЕ в течение месяца подготовить конкретные предложения по достройке каждого объекта со степенью готовности более 70%.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение премьер-министр дал сегодня на заседании Кабинета министров.

Как сообщал УНИАН, по данным Минрегионстроя, на сегодня в Украине насчитывается 459 объектов на 50 тыс. квартир со степенью готовности более 70%, на достройку которых необходимо 5 млрд. грн.

Промышленность

Бойко опровергает информацию о продаже ММК им. Ильича

Генеральный директор ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» Владимир БОЙКО опровергает информацию о продаже предприятия.

Об этом В.БОЙКО заявил сегодня в интервью УНИАН, комментируя анонс о проведении пресс-конференции, посвященной продаже ММК им. Ильича. Анонс о пресс-конференции на тему «В.Бойко продал Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» был направлен сегодня СМИ.

“Это 100% ложь, какие-то рейдеры, которых нельзя посадить, пытаются получить контроль над предприятием. Рейдерская атака на предприятие идет уже больше года, мы даже собрание акционеров не можем провести”, - заявил В.БОЙКО.

При этом он подчеркнул, что структура собственников предприятия остается неизменной.

Азаров поручил упростить регистрацию предприятий

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил вице-премьер-министру Сергею ТИГИПКО, министру экономики Василию ЦУШКО и главе Госкомпредпринимательства Михаилу БРОДСКОМУ совместно обладминистрациями в ближайшее время существенно упростить процедуру регистрации предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение Н.АЗАРОВ дал сегодня на заседании Кабинета министров.

Он отметил, что действующая система регистрации очень сложна и способствует развитию коррупции.

«Как происходит на самом деле? Огромные очереди, запутанные процедуры, получение разрешений, непонятные инструкции, которые только создают благоприятную среду для взяточничества и вымогательства. И главное, что все это отпугивает инвесторов, как отечественных, так и зарубежных. Поэтому первоочередное задание - максимально упростить процедуры. Наше правительство работает уже третий месяц, но, однако заметных инициатив про этому поводу мы не видим», - отметил Н.АЗАРОВ.

Также премьер-министр дал поручение вышеперечисленным членам правительства уделить более пристальное внимание упрощению регуляторной политики в целом.

Агро

Слаута прогнозирует снижение валового урожая пшеницы на 15% Вице-премьер-министр Украины по вопросам аграрной политики Виктор СЛАУТА прогнозирует снижение валового урожая пшеницы в 2010/2011 маркетинговом году на 15%, по сравнению с фактом валового сбора зерна в 2009 году, в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам после сегодняшнего заседания Кабинета Министров.

По его словам, погодные условия начала - середины весны нанесли серьезный урон посевам озимых. Особенно пострадали центральные и северные районы Украины, которые являются наиболее продуктивными по выращиванию культур зерновой группы. В частности, это Киевская, Полтавская и Харьковская области, а также частично Донецкая и Луганская области.

В.СЛАУТА отметил, что гибель озимых из-за ледяной корки и отсутствия продуктивной влаги в почве повлекла за собой переориентацию аграриев на увеличение в структуре посевных площадей посевов кукурузы на зерно. Вице-премьер уточнил, что, по данным МинАП, на сегодня в Украине кукурузой засеяно 2,6 млн. га, что является своеобразным рекордом.

В.СЛАУТА допустил, что в случае демонстрирования кукурузой хорошей урожайности, общий показатель валового сбора зерна в текущем году может сохраниться на уровне 2009 года.

Он также добавил, что в настоящее время еще рано делать прогнозы относительно сохранения экспортного потенциала страны по зерновой группе по сравнению с прошлогодними показателями (22 млн. тонн). При этом В.СЛАУТА отметил, что все будет зависеть от итоговой урожайности зерновых, а также прогнозов по наращиванию поголовья в отрасли животноводства.

Как сообщал УНИАН, эксперты ожидают снижение валового сбора зерна на 3,2% по сравнению с прошлым годом - до 44,5 млн. тонн, в том числе пшеницы – на 7,3%, до 19,4 млн. тонн, ячменя – на 5%, до 11,3 млн. тонн. Такой прогноз озвучила аналитик ИА "АПК-Информ" Анастасия ИВАСЕНКО.

По словам эксперта, причины снижения урожая заключаются в недостатке денежных средств для соблюдения агротехнологии на должном уровне и «вмешательстве пресловутого погодного фактора».

В то же время А.ИВАСЕНКО напомнила, что оценки МинАП более оптимистичны - 46-47 млн. тонн.

Эксперт прогнозирует, что общее предложение зерна в Украине в 2010/11 МГ составит 48 млн. тонн, что на 5,2% ниже предложения текущего сезона.

Таким образом, в 2010/11 МГ Украина сможет поставить на внешние рынки около 17,8 млн. тонн, что на 14% меньше, чем прогноз экспорта в текущем сезоне. Из основных культур сокращение экспорта ожидается по пшенице и ячменю, в то же время прогнозы производства кукурузы обещают в грядущем сезоне неплохие перспективы экспорта культуры, отметила А.ИВАСЕНКО.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,92 грн./долл., продают – по 7,95 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 25 мая, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,94 грн./долл., по продаже – в пределах 7,94-7,96 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках не изменился со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,61 грн./евро, продажи – понизился на 0,4% – до 9,83 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,40-9,71 грн./евро, по продаже – в пределах 9,72-10,07 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 25 мая, понизился на 1,1% и сегодня составляет 0,2456 грн./рубль, продажи – на 1% - до 0,2559 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2380-0,2500 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2530-0,2620 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,92 грн./долл., продажи – 7,95 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,94 грн./долл., по продаже – в пределах 7,94-7,96 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева изменился незначительно со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,65/9,78 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,40-9,71 грн./евро, по продаже – в пределах 9,74-9,84 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы понизился на 1,2%, по сравнению с 25 мая, и сегодня составляет 0,2458 грн./рубль, продажи – на 0,8% – до 0,2568 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2400-0,2500 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2530-0,2620 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 26 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,9255, к евро – 9,687339, к российскому рублю – 0,25217.