Минимальную зарплату получил каждый шестой работник

В Украине в марте текущего года минимальную заработную плату (согласно закону о госбюджете-2010, в марте т.г. размер минимальной зарплаты составлял 869 грн.) получил каждый шестой работник.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

Среднесучетное количество штатных работников предприятий в марте составило 10,7 млн. человек, что на 0,1%, или на 15,6 тыс. человек больше, по сравнению с февралем.

По данным Госкомстата, почти у каждого второго работника начисленная заработная плата не превышала средний размер по стране – 2109 грн. В то же время, 11,5% работников в марте т.г. получили зарплату, размер которой превысил 3,5 тыс. грн. Большая часть таких работников была занята в видах деятельности с высоким уровнем оплаты труда, в частности, на предприятиях по добычи топливно-энергетических полезных ископаемые, авиационного транспорта, в финансовой деятельности.

Сообщается также, что абсолютный размер зарплаты работников, занятых на рыболовных предприятиях, в сельском хозяйстве и охотничестве, в сферах отельного и ресторанного бизнеса, охраны здоровья и предоставления социальной помощи, строительства, а также производстве текстиля, одежды, мехов, кожи и т.д. – на 25% ниже среднего уровня зарплаты в экономике в целом.