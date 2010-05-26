Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО выступает за укрепление гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам после заседания Кабинета министров.

«Я считаю, что гривню нужно укреплять. Если для этого есть условия сегодня, это нужно делать», - отметил С.ТИГИПКО.

При этом он не высказал критических замечаний по поводу действий Национального банка на валютном рынке.

«Нацбанк реагирует на то, каким образом заходит в Украину валюта, есть ли ее отток. Если валюта продолжает поступать, то НБУ ведет себя абсолютно понятно», - заявил С.ТИГИПКО.