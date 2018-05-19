ЕС идет на беспрецедентные меры. Кризис отступает?

Фондовые рынки демонстрируют падение, цены на сырье – снижение, а евро продолжает катиться по наклонной. Так, европейский индекс FTSE упал до уровня сентября 2009 г., азиатский Nikkei — декабря 2009 г., S&P 500 — февраля 2010 г. На украинском фондовом рынке обвал длится четвертую сессию подряд, он уже составил 29,3% - максимальный спад в такой короткий период за всю историю рынка. Цена Brent опустилась ниже 70 долл. Министр нефти Кувейта шейх Ахмед аль-Абдалла ас-Сабах назвал пороговым уровнем для ОПЕК 65 долл. за баррель, иначе будет созываться внеочередное заседание членов картеля. Merrill Lynch понизил прогноз спроса на нефть и ее среднегодовую цену с 83 до 76 долл. за баррель. Таковы результаты кризиса с европейским вектором, стремительность которого никак не ожидали аналитики и эксперты. Начавшийся с Греции хаос охватывает все больше и больше территорий Европы. Ажиотаж подогревают спекулянты и паникеры. В поддержку жизнеспособности стран – претендентов на «вылет» ЕС выделяет 750 млрд евро для создания стабилизационного фонда.

Страны ЕС почти каждый день объявляют о мерах по «затягиванию поясов», дабы не провалиться в дефолтовую яму Афин, которые идут на беспрецедентные шаги в угоду «спасителей» - Франции, Германии и МВФ. В ответ на антикризисные меры по Европе прокатилась волна протестных акций. Но ничто не может остановить власти, перепуганные новыми вызовами.

До чего доводит страх…

Греческим синдромом бюджетного дефицита (112% ВВП) «инфицированы» Италия, Португалия и Испания, где госдолг, по подсчетам экономистов, может достигнуть 74% ВВП. Совершенно никаких опасений долг Афин, кроме раздражения и обиды за финансовый провал ЕС, у экспертов не вызывал. Что нельзя сказать о Португалии и Испании, их несостоятельность может вызвать эпидемию неплатежей по всему Евросоюзу. При этом перечень «заболевающих» стран растет как грибы после дождя. К примеру, Еврокомиссия вводит контроль бюджетов Дании, Финляндии, Болгарии и Кипра, где дефицит государственной казны уже превышает позволенные 3%. В данном случае особый интерес вызывают меры правительств стран ЕС во избежание «летального» исхода, которые очень легко сравнить с отечественными принципами выведения страны из кризиса…

Начнем с Великобритании, особого экземпляра европейского объединения (является членом ЕС, но не входит в еврозону). Страна просто не оправдала ожидания аналитиков, для исправления ситуации вводятся жесткие меры. 25 мая, по сложившейся веками традиции, королева Елизавета II обратилась к депутатам обеих палат парламента, что фактически является изложением программы действий Кабинета министров, рассчитанных на предстоящие 5 лет его власти.

В первую очередь, речь идет о снижении дефицита бюджета, что планируется достичь путем сокращения государственных расходов, причем только в этом году на 6,25 млрд фунтов (около 9 миллиардов долларов). Запланировано: реформы финансовых служб страны, ужесточение контроля за деятельностью банков, проведение анализа оборонных потребностей, политики в области экологии, внесение изменений в иммиграционное законодательство и систему социального обеспечения, пересмотр перечня гражданских свобод и их практического применения, а также проведение политической и избирательной реформы страны, формирование новых подходов к евроинтеграционным процессам. В общей сложности королева назвала около 20 законопроектов, которыми в ближайшее время займутся депутаты.

Чтобы не стать банкротом...

Но это о стране, которая на первый взгляд достаточно прочно стоит на ногах. А теперь для сравнения шаги претендентов на банкротство. Испания сократит общественные расходы на 6 млрд евро и снизит зарплаты в общественном секторе на 5% в текущем году. Из представленных премьер-министром Хосе Луисом Сапатеро мер следует, что бюджетный дефицит, составляющий сейчас 11,2%, сократится на 5%. В числе мер - снижение расходов местных органов власти на 1,2 млрд евро. Кроме того, планом предусматривается 5-процентное снижение в 2010 году заработных плат для государственных служащих, а в будущем году - сохранение их на том же уровне. Общая численность работников бюджетного сектора должна быть сокращена на 13 тысяч человек. Правительство также намерено снизить выплаты пособий по рождению детей, а с 2011 году отменить привязку пенсий к индексу уровня жизни. В целом объем бюджетных инвестиций должен снизиться на 6,045 млрд евро. Премьер-министр заявил, что предлагаемые меры сэкономят стране более 19 млрд долларов в предстоящие два года.

И не мудрено, что эксперты прогнозируют массовые выступления против таких радикальных мер. Профсоюзы возмущены, но власти, причем не только Испании, не пойдут на их угрозы, т.к. выживание стран сейчас на кону. Успокаивает только одно, что прогноз ЕК относительно сокращения экономики Испании на 0,4%, может не сбыться. По последним данным, в первом квартале ВВП вырос на 0,1%, другими словами, после двух лет рецессии Испания потихоньку идет на подъем.

Теперь о Португалии. Лиссабон ужесточает налоговое давление, что, по мнению правительства страны, должно уменьшить в этом году дыру в бюджете с 9,4 до 7,3%, а в следующем — до 4,6%. Как заявил премьер-министр Португалии Жозе Сократеш, повышение налоговой нагрузки коснется как граждан, так и компании. Подоходный налог вырастет на 1—1,5%, при этом пощадят только граждан с ежемесячным доходом, не превышающим 475 евро. Компаниям придется платить так называемый кризисный налог на прибыль в размере 2,5%. Кроме того, НДС вырастет с 20 до 21%.

Власти Португалии планируют также немного сэкономить и на зарплатах высших госчиновников и политиков, урезав их оклады на 5%. По словам премьер-министра, эти меры будут действовать с июля этого года и, как минимум, до конца 2011 года, что позволит сократить бюджетный дефицит на 2,1 млрд евро. Но, как свидетельствует статистика, стране особо бояться тоже нечего - в первом квартале ВВП Португалии вырос на 1% - лучший результат в еврозоне.

Между тем, аналитики считают, что Португалия и Испания должны как можно активнее снижать реальную заработную плату, чтобы уменьшить разрыв между ней и производительностью труда (!).

Хочется еще вспомнить о стране из социалистического лагеря – Румынии. Она, хотя еще и не попала в «черный» список Еврокомиссии, но неспокойное время ее коснулось. Для получения очередного транша МВФ она идет на увольнение до конца текущего года порядка 70 тыс. работников бюджетной сферы, а также сокращение пенсий, зарплат и пособий, увеличение налогообложения доходов, компенсационных выплат ряда категорий населения. Как ожидается, в начале следующего года работникам бюджетной сферы не будет выплачена 13-я зарплата, сопутствующая выплатам за текущий год. В последующие годы румынское правительство обязуется уволить 250 тыс. работников бюджетной сферы, трудоустроенных в 2006-2008 гг. Румынские власти также обязуются перед МВФ закрыть до конца этого года около 150 больниц. Профсоюзы, которые организовали осенью прошлого года самую мощную за последние 10 лет забастовку госслужащих, грозят возобновлением акций протеста, но «анонсовые» столкновения уже состоялись. На 31 мая назначена всеобщая забастовка.

И еще об одном «критически» больном – Италии. Правительство страны одобрило меры, рассчитанные до 2012 года, по экономии бюджетных средств на 24 млрд. евро. с целью уменьшить бюджетный дефицит с 5,3% в 2009 году ВВП до 2,7% ВВП в 2012 году.

Как пишет “EUbusiness”, в частности, предусматривается замораживание зарплат чиновников на три года и уменьшение зарплат министров и других высокопоставленных лиц, усиление борьбы с уклонением от налогообложения. Италия имеет один из самых высоких в мире национальный долг, который составляет 115,8% ВВП. В то же время, поскольку бюджетный дефицит страны является относительно невысоким, экономисты считают, что Италия имеет более сильные позиции, чем Испания и Греция.

О тех, кому полегче

Наиболее легко отделавшиеся от кризиса страны – Чехия, Польша и др. особое внимание уделяют миграционной политике, дабы поддержать собственный рынок труда. Так, с 1 апреля Прага приостановила выдачу рабочих и предпринимательских виз для жителей Молдовы, Монголии, Таиланда, Вьетнама и Украины. Это ограничение не касается туристических виз.

Если вспомнить «доноров» ЕС – Германию и Францию, то они хотят взять под свой контроль использование проблемными странами выделенных дотаций. Что касается их экономических показателей, то экономика Франции выросла в I квартале 2010 года на 0,1%. Между тем, аналитики ожидали рост ВВП на 0,3%. ВВП Германии по итогам I квартала вырос на 0,2%, по сравнению с 4 кв. Результаты превзошли прогнозы экспертов, ожидавших стагнацию ВВП на прежнем уровне. При этом в годовом исчислении (по сравнению с I кварталом 2009 года) немецкий ВВП вырос на 1,7%.

Старушке Европе угрожает "пластика"...

Конечно, при таких раскладах можно смело диктовать условия, злясь при этом на необходимость тратить деньги налогоплательщиков на помощь «заболевшим» странам. Инициативы Германии и Франции взять под свой контроль использование выделяемых средств вызывает бурю недовольства «подопечных». Они не хотят, что их финансовые потоки контролировали иностранцы, что совершенно логично и понятно. К этому стоит добавить противостояние власти и общественности, которое при перечисленных мерах только нарастает. И еще один момент. В европейском объединении совершенно отсутствуют общие структуры, призванные отслеживать ситуацию и разрабатывать соответствующие механизмы спасения. По сути, ЕС напоминает больше экономическую зону, чем мощный политико-финансовый союз. Причем один из принципов – кто больше, тот и прав – уже себя исчерпал. И хотя аналитики склонны к тому, что нынешний кризис Европа преодолеет, вопрос – какой выйдет она из него – остается. Скорее всего, «облик» претерпит изменения. Особенно сложно спрогнозировать дальнейшую интеграцию в ЕС.

Остается только добавить – Европа со своим кризисом разберется, богатых заставят помочь бедным, «нарушителей» спокойствия призовут к порядку, а с расширением ЕС, видимо, пока воздержатся. Удивляет другое, сытые и балованные судьбой страны идут на беспрецедентный шаг - ради дальнейшего благополучия сокращая всю социалку, не обращая при этом внимания на мнение общественности. В Украине все наоборот – повышение социальных выплат, зарплат, субсидий, создание новых рабочих мест, льготы для промышленности, увеличение внешних займов и многое, многое другое. Видимо, наша страна находится на другой планете, где принципы поведения умом не понять, а экономические законы действуют в обратном направлении…

Елена Быстрицкая (УНИАН)