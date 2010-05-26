Еврокомиссия предлагает создать сеть национальных фондов в помощь банкам

Еврокомиссия предлагает создать сеть национальных фондов решения проблем банков.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка и услуг Мишель БАРНЬЕ.

Главная цель создания таких фондов, по словам комиссара, заключается в том, чтобы в период возможных экономических и финансовых кризисов в будущем проблемы банков не решались за счет налогоплательщиков.

“Фонды решения проблем банков станут, прежде всего, фондами предвидения, а не фондами спасения”, - сказал М.БАРНЬЕ.

Комиссар отметил, что часть стран-членов Европейского Союза уже ввели или вводят специальные налоги с банков, в том числе, чтобы компенсировать предоставленные отдельным банкам объемы государственной помощи с начала нынешнего финансового кризиса.

По убеждению комиссара, выработка единого европейского подхода к этому вопросу сделает ситуацию в банковском секторе Европе более предсказуемой.

М.БАРНЬЕ также выразил убеждение в том, что создание сети национальных фондов решения проблем банков усилит стойкость банков.

По словам комиссара, Еврокомиссия представит свои предложения Совету министров по вопросам экономики и финансов ЕС, Европейскому Совету (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН), а также на саммите лидеров стран “Большой двадцатки” в Торонто 26-27 июня.