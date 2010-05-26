Украинская оппозиция обратилась в МВФ

Народный комитет защиты Украины в своем заявлении-обращении к Международному валютному фонду указывает на неэффективность экономической политики нынешнего правительства.

Соответствующий документ обнародовал сегодня на пресс-конференции в УНИАН Чрезвычайный и Полномочный посол Украины, член НКЗУ Юрий ЩЕРБАК.

В заявлении, в частности, указывается «на вопиющие факты неэффективности экономической политики» нынешней власти, которые «противоречат не только рекомендациям МВФ, но и здравому экономическому смыслу и несут в себе существенные риски для финансовой стабильности Украины и всего европейского региона».

Оппозиция утверждает, что за время пребывания при власти Президента Виктора ЯНУКОВИЧА в Украине не была начата ни одна системная реформа.

Кроме того, НКЗУ в своем заявлении обращает внимание МВФ на то, что нынешней украинской властью

«принят крайне разбалансированный бюджет на 2010 год, запланированный дефицит которого почти вдвое выше, чем при правительстве Юлии ТИМОШЕНКО».

Ю.ЩЕРБАК, цитируя заявление, отметил, что представители новой власти «сумели за последние два месяца существенно ухудшить бизнес- и инвестиционный климат страны. В частности, почти на 9 млрд. грн. увеличился долг по возмещению НДС, резко усилено административное давление на предприятия и своеволие фискальных органов, отменено ограничение в проверках налоговой службой субъектов предпринимательской деятельности, необоснованные проверки становятся инструментом давления на нелояльных к правящей партии бизнесменов».

В заявлении подчеркивается, что в основу и Хартии Международного валютного фонда, и Вашингтонского консенсуса положена защита демократических ценностей развитых стран мира. НКЗУ обращает внимание руководства МВФ на начало политики систематического нарушения базовых прав и свобод человека нынешним правительством, на факты преследований политиков от оппозиционных сил, на попытки ввести политическую цензуру в ведущих средствах массовой информации.

Оппозиция отмечает, что предоставление средств МВФ в таких условиях «автоматически будет означать инвестиции в создание диктатуры в Украине».

В заявлении содержится просьба существенно усилить мониторинг и контроль за действиями правительства как в экономической, так и в социально-политической сфере. Кроме того, оппозиция настаивает на внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете на 2010 год» и в налоговое законодательство с целью сбалансирования госбюджета и улучшения бизнес-климата страны.

Оппозиция призывает МВФ начать кредитование Украины «исключительно при условиях и после начала реальных реформ в налоговой, бюджетной, пенсионной, энергетической сферах».

Заявление-обращение подписали координатор НКЗУ Дмитрий ПАВЛЫЧКО и Ю.ЩЕРБАК.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля т.г. пресс-служба вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО сообщила, что Украина и Международный валютный фонд согласовали основную текстовую часть соглашения о сотрудничестве, согласно которому новая программа предусматривает выделение Украине кредита в объеме 19 млрд. долл. на 2,5 года.