Эксперт считает, что драгоценные металлы начинают «перегреваться»

Драгоценные металлы начинают «перегреваться», и даже падение евро уже не может спасти их от неминуемой коррекции.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

По его словам, в позапрошлый вторник, 18 мая, на фоне установления европейской валютой очередных локальных минимумов золото начало дешеветь. Тем не менее, к моменту закрытия сессии в этот день золото вернуло утраченные позиции, чувствуя себя лучше других металлов, так как оно сохраняет некоторую привлекательность в качестве актива-убежища. Инвесторы использовали несколько снижений в течение дня в качестве возможности для покупок.

Как отметил В.СКИДАН, опасения относительно ситуации в Европе повлекли за собой скупку золота в качестве актива-убежища, подтолкнув фьючерсы в пятницу, 21 мая, до рекордного максимума 1249,70 доллара. Однако в то время как евро держался выше 4-летних минимумов, достигнутых в среду, покупки золота в качестве актива-убежища несколько ослабли. Но, несмотря на такое снижение, цена на золото снова вырастет, тогда как инвесторы все еще считают этот металл активом-убежищем. Откаты цен дали играющим на повышение участникам рынка, владеющих реальными деньгами, возможность для покупок по сниженным ценам.