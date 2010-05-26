Эксперт: процентные ставки по вкладам физлиц снова снизились

Процентные ставки по вкладам физических лиц в период с 17 по 21 мая 2010 года в очередной раз снизились.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее информации, средняя процентная ставка по вкладам в гривне упала: со сроком размещения 1 месяц - на 0,3 пункта, от 3 месяца до 12 месяцев – на 0,37 пункта. К концу прошлой недели ставки по депозитам в гривне установились следующие: на срок 1 месяц – от 10 до 17% годовых; на 3 месяца – от 13,2 до 17,5%; на 6 месяцев – от 14,2 до 18,5%; на 12 месяцев – от 15 до 19,5%.

Как отметила Н.СИНЯВСКАЯ, вклады в долларах США подешевели: на 3 месяца - на 0,22 пункта, на 6-12 месяцев - на 0,13 пункта. Уровень процентных ставок по депозитам в долларах США таков: на срок 1 месяц - от 4 до 8,5% годовых; на 3 месяца - от 5 до 9,75%; на 6 месяцев - от 5,5 до 10,5%; на 12 месяцев - от 6 до 11%.

Эксперт добавила, что ставки по вкладам в евро уменьшились менее значительно. На 3 месяца средняя ставка за неделю упала на 0,32 пункта, на 6-12 месяцев - на 0,22 пункта. Процентные ставки по депозитам в евровалюте теперь находятся в таких пределах: по вкладам на срок 1 месяц – от 2,5 до 8% годовых; на 3 месяца – от 2 до 9,25%; на 6 месяцев – от 2,25 до 10%; на 12 месяцев – от 2,5% до 10,5%.

По мнению Н.СИНЯВСКОЙ, банки продолжают снижать процентные ставки по всем видам вкладов (ставка, превышающая 20% годовых в гривне, 11% в валюте стала большой редкостью) с целью уменьшить стоимость ресурсов, и процесс снижения еще будет продолжаться.