Эксперт: появились новые предложения банков по кредитам

Появились новые предложения от банков по кредитованию.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее мнению, данные тенденции свидетельствуют о небольшом оживлении рынка кредитования, хотя, как и прежде, банки предпочитают кредитовать по наименее рисковым и наиболее доходным видам кредитования.

В частности, сообщила Н.СИНЯВСКАЯ, возросло количество банков, предлагающих автокредиты, и многие банки откорректировали свои условия по данному виду кредитования. Средняя ставка по кредитам на приобретение автомобилей теперь составляет 24-26% годовых, сроки кредитования – от 3 до 5 лет, размер авансового платежа по-прежнему составляет 30% стоимости автомобиля. По ипотечным кредитам условия следующие: процентная ставка 24%-28% годовых, наиболее часто встречающийся срок кредитования - 5-10 лет, с авансовым взносом не менее 40%, чаще встречаются 50% от стоимости недвижимости.

Эксперт отметила, что по кредитам на потребительские цели условия таковы: под залог недвижимости на срок до 5 лет, в размере, не превышающем 40% от стоимости залога, под ставку 26-31,25% годовых; под залог депозита на срок действия депозита, под ставку «плюс» 3-6% годовых к ставке депозита в случае, если депозит размещен в гривне; 5%-11% для залогов в виде депозита в иностранной валюте; кредитование участников собственных зарплатных проектов на срок 1-3 года, в размере 3-5 окладов, под реальную ставку 36-40% годовых. При этом многие банки даже по кредитам для зарплатников устанавливают дополнительную комиссию за снятие денег с карточного счета в размере от 1 до 2,5% от суммы снятия, что значительно повышает реальную стоимость кредита.