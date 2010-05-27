Рост мировой экономики в 2011 г. составит 4,6%

Организация экономического сотрудничества и развития /ОЭСР/ пересмотрела в сторону увеличения - до 4,6% - свою оценку темпов роста мировой экономики в 2011 г.

Аналитики ОЭСР отмечают, что "локомотивами" роста в ближайшее время останутся развивающиеся страны и прежде всего Китай. В свою очередь, передает ИТАР-ТАСС, индустриально развитые страны Запада, испытывающие проблемы бюджетной задолженности, не смогут выйти в 2011 г. на высокие темпы экономического развития.