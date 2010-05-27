Эксперт: депутаты не согласны с политикой НБУ

Принятие Верховной Радой Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно налогообложения)», которым предусмотрено некоторое ослабление ограничений на валютное кредитование, прямо говорит о том, что депутаты не согласны с политикой, проводимой действующим руководством Национального банка Украины.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказала экс-председатель правления «Правэкс-Банка» Наталья ЗУБРИЦКАЯ.

«Я считаю абсолютно неправильным то, что Верховная Рада вмешивается в регулирование банковской системы страны. Есть закон, который определяет, что Национальный банк осуществляет регулирование и контроль за банковской системой. Если Верховная Рада хочет взять на себя эти функции, необходимо сократить расходы на содержание НБУ», - сказала она.

В то же время Н.ЗУБРИЦКАЯ отметила, что выступает против ограничений на осуществление кредитования в валюте и уверена, что Нацбанк просто выбрал самый легкий, но, вероятно, не самый лучший способ решения проблемы, так как не смог бы в должной мере контролировать работу всех банков, финансовое состояние многих из которых вызывало опасение.

«Я как банкир категорически против запрета на валютное кредитование, и считаю, что этот запрет был введен в связи с тем, что система контроля НБУ за банками недееспособная. Об этом говорит то, что НБУ не смог или не захотел вовремя диагностировать и принять меры по банкам, которые в период кризиса попали под временную администрацию. Ответственность за то, что люди потеряли деньги и что государство на поддержание этих банков безвозвратно выделило огромные средства бюджетных денег в крайне сложное время, лежит исключительно на руководстве НБУ», - подчеркнула Н.ЗУБРИЦКАЯ.

По мнению эксперта, если существуют сомнения в эффективности политики, проводимой руководством Нацбанка, то необходимо поднимать вопрос смены руководства НБУ, при этом о передаче функций Нацбанка парламенту не должна идти речь.

«Если Верховная Рада не уверена в профессионализме руководства НБУ, это не значит, что нужно забирать на себя его функции. В таких случаях в цивилизованном обществе рассматривается вопрос о замене руководителя. Проработав 16 лет в банковской системе, я уверена в профессионализме и порядочности большинства сотрудников НБУ, но вопрос замены руководителя актуален уже давно, – считает Н.ЗУБРИЦКАЯ. - Если Верховная Рада будет принимать законы, регулирующие банковскую деятельность и относящиеся к компетенции НБУ, с которыми категорически не согласен Нацбанк, это может привести к установлению хаоса и увеличению проблем в еще не выздоровевшей после кризиса банковской системе».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно налогообложения)» (№6337 от 20.05. 2010 г.), которым предусматривается, в частности, ослабление ограничений на валютное кредитование, введенных в конце 2008 года для противодействия кризисным явлениям в банковском секторе.

Так, документом предусматривается обязать Нацбанк смягчить требования по резервированию под валютные кредиты для заемщиков, которые не имеют источников поступления валютной выручки, в течение одного месяца со дня вступления Закона в силу.