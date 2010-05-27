Межбанк: доллар топчется на месте

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9205/7,9270, к 12:00 сузился спрэд 7,9230/7,9255 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2565/67, к 12:00 цены снизились 0,2561/62. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 30,9600 (-0,2299).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2288/90, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 9,7315/9,7435, к 12:00 цены ушли вниз 9,7140/9,7210.