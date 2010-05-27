К 1 мая профицит платежного баланса составил 0,614 млрд.долл.

12:40, 27 мая 2010
Финансы
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Против дефицита в 6 млрд. долл. годом ранее

Профицит платежного баланса в январе-апреле составил 0,614 млрд. долл. США, по сравнению с дефицитом 6,281 млрд. долл. за соответствующий период 2009 года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

При этом, профицит платежного баланса в апреле т.г. был на уровне 1,287 млрд. долл., по сравнению с дефицитом в 1,056 млрд. дол. за апрель 2009 года.

По данным НБУ, за январь-апрель 2010 года текущий счет сформировался с

положительным сальдо в размере 109 млн. долл. (в январе-апреле 2009 года дефицит текущего счета составлял 890 млн. дол.). Это было обусловлено сокращением дефицита внешнеторгового баланса (в 2 раза – до 523 млн. долл. против 1,085 млрд. долл. за четыре месяца 2009 года) и отрицательного сальдо по доходам (в 1,8 раза до 352 млн. долл. против 647 млн. долл. за январь-апрель 2009 года).

В апреле 2010 года положительное сальдо текущего счета составило 234 млн. долл. против 236 млн. долл. дефицита в апреле 2009 года.

В НБУ отмечают, что благодаря профициту финансового счета в марте-апреле т.г., кумулятивное сальдо с начала года впервые после начала кризиса стало положительным: за январь-апрель в 2010 году положительное сальдо по финансовому счету оценено в 505 млн. долл., а за соответствующий период 2009 года оно сформировалось отрицательным в размере 5,4 млрд. долл.

В апреле т.г. профицит финансового счета был на уровне 1,053 млрд. долл., в апреле 2009 года – дефицит 820 млн. долл. Факторами, которые повлияли на формирования финансового счета в прошлом месяце, по данным Нацбанка, выступили: размещение украинскими эмитентами еврооблигаций, рост заинтересованности нерезидентов в ценных бумагах правительства и стабильная финансовая ситуация внутри страны (постепенное возобновление доверия к банковской системе и национальной валюте способствовало продолжению сокращения запасов наличной валюты в других секторах экономики).

Объемы чистого притока прямых иностранных инвестиций в Украину за 4 месяца

2010 года оценено в 1,2 млрд. долл., что на 29% меньше, чем за соответствующий период

в прошлого года (1,7 млрд. долл.).

Отрицательное сальдо по операциям с кредитами и облигациями частного

сектора в январе-апреле в 2010 г. сложилось на низком уровне – 141 млн. долл., тогда

как за соответствующий период в прошлом году отрицательное сальдо по этой статьей составляло 2,8 млрд. долл. Rollover за 4 месяца 2010 года оценено в 97%, для банковского сектора этот показатель составлял 90%, для реального - 109%.

По долговым операциями сектора государственного управления чистые привлечения

составляли 259 млн. долл. (благодаря росту заинтересованности нерезидентов относительно ценных бумаг правительства, деноминованный в гривне).

Объемы прироста наличной валюты вне банков за 4 месяца 2010 года

составили около 1 млрд. долл., причем отток был сформирован в январе-феврале

тогда как в марте-апреле валюта возвращалась в банковскую систему (за 4 месяца 2009

года объемы прироста наличной валюты вне банков составили 4,5 млрд. долл.).

Справка УНИАН. Общий дефицит платежного баланса Украины за 2009 год составил 13,726 млрд. долл.

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