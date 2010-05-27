Глава ТП: польский бизнес готов инвестировать в Украину

Польские предприниматели могут вернуться к инвестированию в Украину лишь после реальных изменений условий ведения бизнеса в государстве, направленных на улучшение бизнес-климата.

Такое мнение высказал корреспонденту УНИАН в Польше председатель Польско-украинской торговой палаты Яцек ПЕХОТА на Экономическом форуме в Варшаве.

Он положительно оценил консолидацию власти в Украине одной политической силой, выразив надежду, что новая власть выполнит данные предпринимателям обещания по урегулированию ряда проблем, которые тормозят прирост инвестиций и осложняют ведение бизнеса в государстве.

Одной из самых главных проблем эксперт назвал возвращение НДС, которую правительство планирует решить с помощью НДС-облигаций.

"Если это будет мудро внедренная система и будет выполнено обещание с определенного момента выплачивать НДС наличными и не будет нарастать задолженность, это решение безусловно лучше, чем сохранение старой системы", - оценил он инициативу украинского правительства, назвав "больной" предыдущую практику откатов за возврат НДС.

Я.ПЕХОТА сказал, что для улучшения инвестиционного климата правительству необходимо принять закон о государственных закупках, принять Налоговый кодекс, упростить регуляцию предпринимательской деятельности и уменьшить количество проверок бизнеса.

"Если украинской стороной будет продемонстрирована последовательность при внедрении новых регуляций, у нас будет шанс на быстрый рост товарооборота", - сказал он, высказаы мнение, что еще в этом году товарооборот между Польшей и Украиной может вырасти на 25%.

Я.ПЕХОТА, который дважды работал в польском правительстве министром экономики, отметил, что украинские власти должны придерживаться ранее принятых решений.

Он напомнил историю с ликвидацией предыдущим премьером Юлией ТИМОШЕНКО свободных экономических зон, где работали многие польские предприниматели.

"Это помнится годами и свидетельствует о нестабильности государства и отсутствии каких бы то ни было гарантий для тех, кто инвестирует", - отметил он.

Эксперт признал, что ряд польских предпринимателей, работающих в Украине, из-за трудностей ведения бизнеса жалеют о своих инвестициях.

"Многие из тех, кто сегодня дискутирует на форуме и делится своим опытом, в кулуарах говорят, что если бы знали, что будет так тяжело, то не рискнули бы инвестировать", - сказал он.

А.ПЕХОТА отметил, что мировой кризис, который привел к спаду украинской экономики, может способствовать проведению реальных изменений, поскольку у власти нет другого выхода.

"В такой сложной ситуации или принимаются решительные и последовательные решения и поправляется государство, или кризис углубляется", - резюмировал он, подчеркнув, что Украине необходимо развивать малый и средний бизнес и увеличивать энергоэффективность производства.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году товарооборот между Польшей и Украиной из-за мирового экономического кризиса упал на 50% после рекордных 7 млрд. долларов в 2008 году, когда Польша стала третьим крупнейшим торговым партнером Украины в мире.

Справка УНИАН. По данным Государственного комитета статистики Украины, на конец первого квартала 2010 года с начала получения Украиной независимости польские предприниматели инвестировали в Украину 888 млн. долларов.

В целом прямые иностранные инвестиции за этот период составили 40 млрд. долларов.