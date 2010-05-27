Источник: МВФ может отказать Украине в сотрудничестве по новой программе

На сегодняшний день велика вероятность того, что Международный валютный фонд может отказать Украине в начале реализации новой программы сотрудничества в ближайшее время.

Об этом УНИАН сообщил источник в Украине, детально информированный о ходе переговоров Украины и МВФ.

«Сегодня вероятность того, что МВФ откажет Украине в продолжении сотрудничества по новой программе, составляет 9 к 1», - заявил собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что одной из основных причин возможного отказа является то, что МВФ фактически уверен, что в госбюджете Украины на 2010 год заложен существенно заниженный дефицит.

«В МВФ раскусили, что реальный дефицит в Украине по итогу года будет не 5,3% ВВП, как приняли, а в районе 14%. Кроме того, в МВФ не видят от Украины решения проблем «Нафтогаза», намерений реформировать систему пенсионного обеспечения и повышения цены на газ для населения. Сегодня, учитывая планы провести местные выборы осенью, на реформирование пенсионной системы и повышение цены никто не пойдет», - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что вряд ли ситуацию может изменить позиция России, которая заявила о поддержке продолжения сотрудничества, поскольку сопротивляется его продолжению в сложившихся обстоятельствах руководство европейского департамента МВФ.

«Позиция России, конечно, важна, однако в конце прошлого года Россия также фактически поддерживала предоставление Украине очередного транша кредита, однако ситуацию переломить не удалось. Позиция евродепартамента оказалась сильнее», - отметил собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины ведет переговоры с МВФ о начале новой программы сотрудничества, предусматривающей выделение кредита в размере до 19 млрд. долл. на 2,5 года. Однако процесс переговоров затягивается.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ 21 мая заявил, что на сегодняшний день Украина выполнила все условия для продолжения сотрудничества с МВФ, которые можно было выполнить на этапе подписания новой программы. Н.АЗАРОВ отметил, что на сегодняшний день, согласно требованиям МВФ, принят закон о повышении акцизов, утвержден финплан НАК «Нафтогаз Украины» с дефицитом немногим более 6 млрд. грн. и главное - принят бюджет с дефицитом 5,3%.

Также он заявил, что заверил МВФ в том, что правительство должно и будет выполнять законы о госбюджете и по итогам 2010 года дефицит бюджета составит 5,3 % ВВП.

Он дал понять, что считает свое обещание завершить год с установленным дефицитом достаточно веским аргументом для МВФ.

Ранее Украина планировала получить первый транш по новой программе сотрудничества с МВФ уже в июне.