ГНАУ разрабатывает фильтры для предприятий

В Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) по поручению премьер-министра Николая АЗАРОВА сегодня разрабатываются фильтры, которые будут введены для автоматического возмещения предприятиям налога на добавленную стоимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя ГНАУ Алексей ЛЮБЧЕНКО сегодня во время пресс-конференции.

«Для автоматического возмещения НДС на сегодня мы можем предоставить некоторые фильтры. Фильтрами могут быть – отсутствие разбежностей по пятому дополнению. То есть, если я хочу возместить НДС, должно быть четко определено, что его кто-то уплатил на другом конце связи», - говорит он. Также фильтром, например, может быть соблюдение законодательства о труде. «Если ты хочешь, чтобы тебе автоматически возмещали НДС, хотя бы уровень заработной платы должен быть выше, чем минимальный. У нас на сегодня многие предприятия не имеют заработных плат выше минимальных, но заявляют значительные суммы на возмещение», - сказал А.ЛЮБЧЕНКО.

«Относительно оборота данных облигаций (НДС-облигаций - УНИАН), это уже будет определять рынок. Сегодня рынок заявляет о 10% дисконта. Это организации, готовые скупить ОВГЗ», - отметил он.

По его словам, автоматическое возмещение НДС на сегодня крайне необходимо. «Это намного лучше, чем так, как оно было, 22 млрд. грн. на сегодня накоплено тех сумм, которые попадают под определение облигаций», - говорит А.ЛЮБЧЕНКО.

Он считает, что путем выпуска НДС-облигаций государство берет на себя ответственность за невыплату НДС. «То, что оно на сегодня берет на себя расходы в виде 5,5% по ОВГЗ плюс выплата тела по облигациям два раза в год по 10 частей на пять лет – это уже проявление того, что государство взяло на себя некоторую ответственность», - говорит А.ЛЮБЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, правительство планирует для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС выпустить на сумму долга облигации внутреннего государственного займа, которые будут иметь свободное обращение на фондовом рынке. Как заявил 26 мая 2010 г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, в ближайшее время правительство планирует выпустить НДС-облигации на сумму 20 млрд. грн. на 5 лет под 5,5% годовых. «В ближайшее время мы консолидируем обязательства государства по НДС. Казначейство получит обоснования по кредитным обязательствам. Это будут ценные бумаги в электронном виде, которыми будут подтверждены обязательства государства по выплатам. Дисконт планируется на уровне не больше 10%», - сказал Н.АЗАРОВ.