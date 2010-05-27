В ближайшее время ГНАУ заявит о моратории

В ближайшее время председатель Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) заявит о введении моратория на проверки малого бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя ГНАУ Алексей ЛЮБЧЕНКО сегодня во время пресс-конференции.

«Мораторий на проверку малого бизнеса, некоторую часть малого бизнеса, мы можем ввести. Это та часть малого бизнеса, которая имеет валовые доходы менее 300 тыс. грн. в год. Это как раз грань, после которой необходимо регистрироваться плательщиком НДС. Это грань выживания для малого бизнеса», - отметил он.

По словам А.ЛЮБЧЕНКО, данный мораторий можно ввести для большей части малого бизнеса. «Весь малый бизнес сегодня платит в бюджет 12,5% налогов. Я буду утверждать, что это много, хотя по количеству их более 90% (количество зарегистрированных налогоплательщиков – УНИАН)», - отметил он.

В настоящее время уже идет внутренняя процедура формирования национального плана проверок с учетом введения моратория на проверки.