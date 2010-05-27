Межбанк: курс доллара стабилен

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9205/7,9270, к 12:00 сузился спрэд – 7,9230/7,9255. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9230/7,9250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 12:30 Нацбанк объявил о покупке долларов по курсу 7,9250 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2565/0,2567, к 12:00 цены снизились до 0,2561/0,2562. К закрытию торгов цены выросли – 0,2567/0,2568. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,7300 (-0,4599).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2155/1,2340. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,7315/9,7435, к 12:00 цены ушли вниз – 9,7140/9,7210. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне откатились к уровню 9,7305/9,7370.