Задолженность по возмещению НДС сократилась

Задолженность по возмещению налога на добавленную стоимость в апреле сократилась на 1,1 млрд. грн. и на 1 мая составила 27,3 млрд. грн. (на 1 апреля – 28,4 млрд. грн.).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины Алексей ЛЮБЧЕНКО сегодня во время пресс-конференции.

«Задолженность сократилась за месяц, но с начала года наблюдается рост», - отметил он. По его словам, задолженность по возмещению НДС на 1 января 2010 г. составляла 21,8 млрд. грн.