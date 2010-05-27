Задолженность по возмещению НДС сократилась
15:54, 27 мая 2010Финансы
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В апреле на 1,1 млрд. грн.
Задолженность по возмещению налога на добавленную стоимость в апреле сократилась на 1,1 млрд. грн. и на 1 мая составила 27,3 млрд. грн. (на 1 апреля – 28,4 млрд. грн.).
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины Алексей ЛЮБЧЕНКО сегодня во время пресс-конференции.
«Задолженность сократилась за месяц, но с начала года наблюдается рост», - отметил он. По его словам, задолженность по возмещению НДС на 1 января 2010 г. составляла 21,8 млрд. грн.
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