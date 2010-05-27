Задолженность по зарплате достигла 1,7 млрд грн.

В Украине задолженность по выплате заработной платы с начала года увеличилась на 15% и на 1 мая 2010 года составила 1,693 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины.

В то же время, в апреле т.г. задолженность по выплате зарплаты сократилась на 0,8%.

По данным Госкомстата, самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 мая т.г. зафиксирован в трех областях Украины и в Киеве.

В частности, в Донецкой области задолженность по зарплате на 1 мая т.г. составила 289,1 млн. грн. (с начала года выросла на 8,6%, однако снизилась на 0,9% по сравнению с 1 апреля т.г.), в Луганской – 155 млн. грн. (с начала года выросла на 17%, по сравнению с 1 апреля – сократилась на 10,2%), в Харьковской – 150,4 млн. грн. (с начала года выросла на 25,9%, по сравнению с 1 апреля – на 6,3%). На четвертом месте по уровню задолженности среди регионов Украины находится Киев – 145,1 млн. грн. (с начала года рост на 3,3%, по сравнению с 1 апреля – сокращение на 4,6%).

В Госкомстате отмечают, что рост задолженности по выплате зарплаты с начала года зафиксирован во всех областях Украины, кроме Днепропетровской (на 1 мая т.г. – 74 млн. грн. против 86,6 млн. грн. на 1 января 2010 г.) и Тернопольской обл. (13,2 млн. грн. против 13,4 млн. грн.).

Только в Черновицкой области задолженность по выплате зарплаты на 1 мая т.г. не превышала 10 млн. грн. – 8,8 млн. грн. (с начала года рост на 54,4%, по сравнению с 1 апреля – на 8,6%).

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, на 1 января 2009 года задолженность по выплате зарплаты в Украине составляла 1 млрд. 188,7 млн. грн., на 1 февраля – 1 млрд. 535,4 млн. грн. (в апреле Госкомстат уточнил данные по задолженности по зарплате на 1 января и 1 февраля. По предварительной информации, задолженность на 1 января составляла 1 млрд. 123,5 млн. грн., на 1 февраля – 1 млрд. 525 млн. 110 тыс. грн.).

На 1 января 2008 года задолженность по зарплате в Украине составляла 668,7 млн. грн., на 1 апреля – 692,4 млн. грн., на 1 июля – 721,8 млн. грн.