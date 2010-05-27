Кабмин изменил состав Набсоветов «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка»

Кабинет министров Украины своим постановлением от 26 мая 2010 г. №359 прекратил полномочия члена Наблюдательных советов ОАО «Государственный ощадный банк Украины» и ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины» Валерия МУНТИЯНА.

Текст соответствующего постановления размещен на официальном сайте правительства.

Кроме того, Кабмин назначил членом НС «Ощадбанка» председателя Набсовета «Укрэкимбанка» Игоря СОТУЛЕНКО. Членом Набсовета «Укрэксимбанка» назначен советник председателя правления АБ «Украинский Бизнес Банк» Сергей АРБУЗОВ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины постановлением от 29 марта 2010 г. изменил состав своей квоты в «Ощадбанке» и «Укрэксимбанке». Согласно документу, в Набсоветы «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» вошел, кроме остальных, заместитель министра экономики Украины Валерий МУНТИЯН.