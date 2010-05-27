Парламент Испании одобрил меры по экономии бюджетных средств на общую сумму 15 млрд. евро.

Об этом сообщает сегодня интернет-версия французской газеты “Liberation”.

Согласно сообщению, за соответствующий закон проголосовали 169 депутатов, против - 168, 13 - воздержались.

Закон, в частности, предусматривает сокращение зарплат чиновников, начиная с июня этого года, и “замораживание” пенсий в 2011 году с целью уменьшения бюджетного дефицита страны.

Принятый закон предусматривает, что 15 млрд. евро будут сэкономлены за два года – 2010-й и 2011-й. Закон должен также способствовать уменьшению бюджетного дефицита, который, по итогам 2009 года, достиг 11,2% ВВП. Испания надеется достичь предусмотренного правилами ЕС максимального уровня бюджетного дефицита в 3% ВВП в 2013 году.