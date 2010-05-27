Парламент Испании одобрил меры по экономии бюджетных средств
На общую сумму 15 млрд. евро
Парламент Испании одобрил меры по экономии бюджетных средств на общую сумму 15 млрд. евро.
Об этом сообщает сегодня интернет-версия французской газеты “Liberation”.
Согласно сообщению, за соответствующий закон проголосовали 169 депутатов, против - 168, 13 - воздержались.
Закон, в частности, предусматривает сокращение зарплат чиновников, начиная с июня этого года, и “замораживание” пенсий в 2011 году с целью уменьшения бюджетного дефицита страны.
Принятый закон предусматривает, что 15 млрд. евро будут сэкономлены за два года – 2010-й и 2011-й. Закон должен также способствовать уменьшению бюджетного дефицита, который, по итогам 2009 года, достиг 11,2% ВВП. Испания надеется достичь предусмотренного правилами ЕС максимального уровня бюджетного дефицита в 3% ВВП в 2013 году.