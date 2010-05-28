Экономист: валютный рынок прочно стоит у курса интервенций НБУ

Украинский валютный рынок в четверг продолжил прочно стоять у курса интервенций Национального банка 7,925 грн./долл.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что межбанковский валютный рынок в четверг закрылся котировками 7,9230-7,9250 грн./долл. Курс гривни к доллару не изменился.

При этом в случае евро на украинском валютном рынке также не произошло каких-либо существенных изменений, поскольку котировки международного FOREX составляли около 1,23 долл./евро как на закрытии украинского рынка в среду, так и в четверг, сообщил экономист. Межбанковский валютный рынок закрылся котировками 9,7306-9,7371 грн./евро. Гривня подорожала на 0,3% по отношению к единой европейской валюте.