Межбанк: котировки составляют 7,9205/7,9270 грн./долл.
10:35, 28 мая 2010Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9205/7,9270 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2593/0,2596, котировки по евро-гривне ушли вверх – 9,7775/9,7875. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,2342/1,2344 (четверг – 1,2288/90).
В четверг Нацбанк вышел на рынок с покупкой американской валюты по курсу 7,9250 грн./долл.
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