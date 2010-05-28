ЕБРР увеличивает финансирование «Укрэксимбанка» на 50 млн. долларов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) усиливает поддержку украинских экспортеров и импортеров путем увеличения объема финансирования в рамках своей Программы содействия развитию торговли (ПСРТ) для украинского «Укрэксимбанка» на 50 млн. долл. – до 120 млн. долл.

Об этом говорится в сообщении ЕБРР, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, дополнительное финансирование будет стимулировать развитие украинских торговых компаний в условиях ограниченного доступа к коммерческим кредитам.

В сообщении отмечается, что целью Программы содействия развитию торговли ЕБРР является развитие экспорта, импорта и внутренней торговли в странах деятельности ЕБРР, включая Украину. В рамках данной программы ЕБРР предоставляет гарантии международным подтверждающим банкам, принимая на себя политические и коммерческие риски международных трансакций, которые выполняются банками в странах деятельности ЕБРР.

В ЕБРР напомнили, что «Укрэксимбанк» вступил в ПСРТ в мае 2007 года и стал одним из самых активных банков в сфере торгового финансирования в Украине. За это время ЕБРР и «Укрэксимбанк» осуществили вместе 53 трансакции в рамках ПСРТ на общую сумму 129 млн. долл. Только в 2010 году ЕБРР и «Укрэксимбанк» осуществили 9 трансакций на общую сумму 49,7 млн. долл. Одна из этих трансакций, для которой ЕБРР предоставил две гарантии на общую сумму 43,6 млн. долл. в поддержку экспорта строительных услуг из Украины в Туркменистан, стала самой большой в истории ПСРТ.

По результатам выполнения ПСРТ в 2009 году Украина с 95 трансакциями заняла третье место (после России и Грузии) среди всех стран деятельности ЕБРР.

Справка УНИАН. Европейский банк реконструкции и развития является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По данным на 1 мая 2010 года он взял обязательства относительно предоставления инвестиций на сумму более 5 млрд. евро в рамках 197 проектов.