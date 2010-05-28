Наличный курс доллара немного повысился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,92 грн./долл., продают – по 7,95 грн./долл. Курс покупки/продажи немного повысился по сравнению с 27 мая, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,95 грн./долл., по продаже – в пределах 7,94-7,97 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,3% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,65/9,85 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,55-9,79 грн./евро, по продаже – в пределах 9,78-9,92 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 27 мая повысился на 0,7% и сегодня составляет 0,2484 грн./рубль, курс продажи – на 1%, до 0,2596 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2350-0,2540 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2500-0,2640 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,93 грн./долл., продажи – 7,96 грн./долл. Курс немного повысился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,95 грн./долл., по продаже – в пределах 7,95-7,96 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева повысился на 0,4% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,70/9,83 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,55-9,79 грн./евро, по продаже – в пределах 9,78-9,85 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы повысился на 0,7% по сравнению с 27 мая и сегодня составляет 0,2476 грн./рубль, продажи – на 0,9%, до 0,2590 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2300-0,2540 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2539-0,2640 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,88/7,96 грн., евро – 9,55/9,84 грн., рубль – 0,2050/0,2600 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,90/7,95 грн., евро – 9,50/9,85 грн., рубль – 0,2440/0,2570 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,90/7,946 грн., евро – 9,62/9,95 грн., рубль – 0,2540/0,2600 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 28 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,9251, к евро – 9,71221, к российскому рублю – 0,25665.