Межбанк: котировки составляют 7,9220/7,9260 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9205/7,9270, к 12:00 сузился спрэд – 7,9220/7,9260 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2593/0,2596, к 12:00 цены поднялись до 0,2605/0,2606. В России курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 30,4850 (-0,2450).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2342/1,2344, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,7775/9,7875, к 12:00 цены ушли вверх – 9,8345/9,8435.