Оппозиционный Кабмин подготовил альтернативный бюджет

Оппозиционное правительство готово внести на рассмотрение Верховной Рады альтернативные проекты Бюджетной резолюции и государственного бюджета на 2011 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал народный депутат Украины от БЮТ, министр социальной политики и труда оппозиционного правительства Андрей ПАВЛОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции.

Он отметил, что это будет сделано в том случае, если в проекте Бюджетной резолюции и в проекте бюджета на следующий год, который будет подготовлен Кабинетом министров, не будут учтены обещания, которые давались Виктором ЯНУКОВИЧЕМ во время президентской избирательной кампании.

«Если не будут выполняться обещания, то мы будем подавать альтернативный закон и проект Бюджетной резолюции, в которых все эти предвыборные обещания будут учтены», - заявил депутат от БЮТ.

Как подчеркнул А.ПАВЛОВСКИЙ, «если они их не выполнили в бюджете на 2010 год, то мы будем требовать, чтобы хотя бы в бюджете на 2011 год все эти обещания были».

В то же время он сомневается, что в поданном правительством проекте Бюджетной резолюции и в проекте бюджета будут предусмотрены те социальные выплаты, о которых шла речь во время избирательной кампании В.ЯНУКОВИЧА.