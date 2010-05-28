Всемирный банк и МВФ выступают за ликвидацию банка «Надра»

Всемирный банк (ВБ) и Международный валютный фонд (МВФ) считают более целесообразной ликвидацию проблемного банка «Надра», чем принятие решения о его рекапитализации за счет бюджетных средств без должного анализа возможностей по возобновлению нормальной работы финучреждения.

Об этом в комментарии газете «Экономические известия» сообщил руководитель службы внешних связей представительства ВБ в Украине Дмитрий ДЕРКАЧ.

«В соответствии с лучшими международными практиками, да и собственными нормативными актами правительства, решение о государственных инвестициях в проблемный банк должно быть основано на тщательном анализе затрат и альтернативных механизмов решения проблем банка или вывода его с рынка, базируясь на разумном аудите. Если такие инвестиции проводятся совместно с частным инвестором, то должна быть произведена оценка соответствия инвестора критериям пригодности и деловой репутации, а также способности инвестора поддержать банк путем авансовых взносов в капитал при надлежащем бизнес-плане. В отсутствие удовлетворительного анализа, который бы поддерживал другое решение, нашей рекомендацией было минимизировать затраты бюджета при помощи выведения банка «Надра» с рынка через ликвидацию или покупку активов и пассивов банка после отзыва лицензии», - отметил Д.ДЕРКАЧ.

Как сообщал УНИАН, 20 мая первый заместитель председателя НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ сообщил, что на заседании экспертно-аналитического совета было одобрено решение о вхождении в капитал банка «Надра» правительства и частного инвестора на паритетных условиях.

28 апреля 2010 года А.ШАПОВАЛОВ заявил, что регулятор одобрил предложение о покупке банка «Надра» инвестором из Австрии, который предлагает вложить в банк 5 млрд. грн. при условии, что правительство примет участие в капитале этого кредитно-финансового учреждения на уровне контрольного пакета. При этом для стабилизации работы банка «Надра», по оценкам НБУ, необходимо 10 млрд. грн.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2010 года активы банка составили 25,080 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 24,184 млрд. грн., обязательства – 24,601 млрд. грн., собственный капитал – 479,059 млн. грн., уставный капитал – 390,363 млн. грн.

В первом квартале 2010 года банк «Надра» получил прибыль в размере 4,365 млн. грн., 2009 год банк закончил с убытком 1,364 млрд. грн.

Акционерами банка являются компании Novartik Trading Limited (60,9967%) и Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

С 10 февраля 2009 года в банке «Надра» введена временная администрация, с 10 февраля 2010 года Нацбанк продлил ее действие еще на один год – до 9 февраля 2011 года.