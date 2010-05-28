Межбанк закрылся ростом доллара

Сегодня на украинском на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9205/7,9270, к 12:00 сузился спрэд 7,9220/7,9260. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,9235/7,9255 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:00 Нацбанк объявил о покупке долларов по курсу 7,9250.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2593/0,2596, к 12:00 цены поднялись до 0,2605/0,2606. К закрытию цены откатились к уровню 0,2600/0,2601. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,5289 (-0,2011).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2285/1,2450. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 9,7775/9,7875, к 12:00 цены ушли вверх - 9,8345/9,8435. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились до 9,8150/9,8215.