Отрицательное внешнеторговое сальдо Украины в I кв. снизилось в 16 раз

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в первом квартале 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года уменьшилось в 16 раз – до 29,1 млн. долл. США против 466,4 млн. долл. в первом квартале 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 1 млрд. 459,8 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 1 млрд. 430,7 млн. против 1 млрд. 475,7 млн. долл. и 1 млрд. 009,3 долл. соответственно в первом квартале 2009 года.

Импорт товаров и услуг в Украину в первом квартале 2010 года вырос до 12 млрд. 922,8 млн. долл. (за первый квартала 2008 года – 10 млрд. 903,6 млн. долл.), причем импорт товаров составил 11 млрд. 796,1 млн. долл. (за первый квартал 2009 года – 9 млрд. 774,1 млн. долл.), импорт услуг – 1 млрд. 126,7 млн. долл. (за первый квартал 2009 года – 1 млрд. 129,5 млн. долл.).

Экспорт товаров и услуг из Украины в первом квартале 2010 г. вырос до 12 млрд. 893,7 млн. долл. (за первый квартал 2009 года – 10 млрд. 437,2 млн. долл.). При этом экспорт товаров составил 10 млрд. 336,3 млн. долл. (за первый квартал 2009 года – 8 млрд. 298,4 млн. долл.), экспорт услуг – 2 млрд. 557,4 млн. долл. (за первый квартал 2009 года – 2 млрд. 138,8 млн. долл.).

Справка УНИАН. В Украине отрицательное сальдо внешнеторгового баланса в 2009 г. уменьшилось в 9,6 раза – до 1 млрд. 380,7 млн. долл. США против 13 млрд. 307,6 млн. долл. в 2008 году.