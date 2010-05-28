Евро подскочило до 9,81 грн.

19:10, 28 мая 2010
Финансы
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Официальный курс НБУ

Официальный курс НБУ на 31 мая: 100 USD – 792.5100 грн.; 100 EUR – 981.4444 грн.; 10 RUR – 2.5988 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 31 мая Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 792.5100 (на 28 мая – 792.5100)

100 EUR – 981.4444 (на 28 мая – 971.2210)

10 RUR – 2.5988 (на 28 мая – 2.5665)

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