курс НБУ на 31 мая

Официальный курс НБУ на 31 мая: 100 USD США – 792.5100 (на 28 мая – 792.5100)100 EUR – 981.4444 (на 28 мая – 971.2210)10 RUR – 2.5988 (на 28 мая – 2.5665)Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 31 мая 2010 года за 10 тройских унций (грн.):959 XAU 10 Золото – 96210.71 (на 28 мая – 95953.15)961 XAG 10 Серебро – 1468.52 (на 28 мая – 1455.05)962 XPT 10 Платина – 124344.82 (на 28 мая – 122601.30)964 XPD 10 Палладий – 37168.72 (на 28 мая – 35821.45)

Официальный курс НБУ на 31 мая: 100 USD США – 792.5100 (на 28 мая – 792.5100) 100 EUR – 981.4444 (на 28 мая – 971.2210) 10 RUR – 2.5988 (на 28 мая – 2.5665) Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 31 мая 2010 года за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 96210.71 (на 28 мая – 95953.15) 961 XAG 10 Серебро – 1468.52 (на 28 мая – 1455.05) 962 XPT 10 Платина – 124344.82 (на 28 мая – 122601.30) 964 XPD 10 Палладий – 37168.72 (на 28 мая – 35821.45)

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