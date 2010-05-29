Forbes обнародовал список 11 миллиардеров, разыскиваемых полицией

Исчисляемое в миллиардах долларов состояние еще не гарантирует свободы, утверждает журнал Forbes, обнародовавший список 11 богатейших людей мира, оказавшихся за решеткой или разыскиваемых полицией.

Как сообщает РИА Новости, в этом списке двое россиян - Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, представляющие высший менеджмент объявленного банкротом нефтегазового гиганта "ЮКОС". Ходорковский в свое время носил титул самого богатого россиянина с капиталом размером 15 миллиардов долларов, Лебедев лишь однажды попал в клуб миллиардеров.

Ходорковский и Лебедев были осуждены в 2005 году на восемь лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Второе уголовное дело против них возбуждено в 2006 году по обвинению в хищении 350 миллионов тонн нефти. Оба отрицают свою вину, считая преследование против них политически мотивированным.

Еще недавно самый богатый гражданин Китая (по данным на октябрь 2008 года) Хуан Гуанюя также перекочевал в разряд заключенных. Гуанюя владел обширной сетью магазинов по продаже электроники и компанией по производству бытовых приборов. В мае он был приговорен к 14 годам тюрьмы за различные финансовые махинации и дачу взяток должностным лицам на сумму свыше 600 тысяч долларов.

Американский миллиардер Аллен Стэнфорд может претендовать на рекордный в этом списке богатейших заключенных срок тюрьмы - ему грозит 250 лет заключения за создание финансовой пирамиды размером около 8 миллиардов долларов. Приговор в прошлом владельцу финансовой компании, носящей его имя, будет вынесен только в 2011 году по свыше 20 пунктам обвинения. Сам Стэнфорд не признал себя виновным. Десять лет предстоит провести за решеткой итальянскому миллиардеру Калисто Танци, признанному в 2009 году виновным в махинациях и зарабатывании денег на крахе принадлежавшего ему концерна Parmalat. Это дело пресса окрестила "итальянским Энроном". Танци владел одной из лучших мировых коллекций живописи, включая холсты Ван Гога, Пикассо и Модильяни, которая была конфискована после вступления приговора в силу. Для некоторых из миллиардеров из этого списка тюрьма не обернулась сумой - американец Альфред Таубман, в прошлом глава аукционного дома Sotheby`s, сумел вернуться в клуб миллиардеров после того, как провел за решеткой 9 месяцев по обвинению в мошенничестве при проведении торгов. Таубман всегда настаивал на том, что не виновен. А для Марты Стюарт четыре месяца заключения обернулись барышами - акции принадлежащей ей компании Martha Stewart Living Omnimedia выросли в цене почти вдвое, сделав заключенную обладательницей миллиардного состояния. Сейчас, правда, Стюарт не числится в официальном рейтинге миллиардеров, но едва ли это обстоятельство омрачает ее радость свободной жизни. Трое персон из списка миллиардеров, которые уже отсидели свой срок или отбывают заключение, находятся в бегах - это мексиканский наркобарон Хоаким Газман Лоэра, турецкий бизнесмен Кемаль Узан и бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чинават, обвиняемый в терроризме.В этом списке двое россиян - Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, представляющие высший менеджмент объявленного банкротом нефтегазового гиганта "ЮКОС". Ходорковский в свое время носил титул самого богатого россиянина с капиталом размером 15 миллиардов долларов, Лебедев лишь однажды попал в клуб миллиардеров. Ходорковский и Лебедев были осуждены в 2005 году на восемь лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Второе уголовное дело против них возбуждено в 2006 году по обвинению в хищении 350 миллионов тонн нефти. Оба отрицают свою вину, считая преследование против них политически мотивированным. Еще недавно самый богатый гражданин Китая (по данным на октябрь 2008 года) Хуан Гуанюя также перекочевал в разряд заключенных. Гуанюя владел обширной сетью магазинов по продаже электроники и компанией по производству бытовых приборов. В мае он был приговорен к 14 годам тюрьмы за различные финансовые махинации и дачу взяток должностным лицам на сумму свыше 600 тысяч долларов. Американский миллиардер Аллен Стэнфорд может претендовать на рекордный в этом списке богатейших заключенных срок тюрьмы - ему грозит 250 лет заключения за создание финансовой пирамиды размером около 8 миллиардов долларов. Приговор в прошлом владельцу финансовой компании, носящей его имя, будет вынесен только в 2011 году по свыше 20 пунктам обвинения. Сам Стэнфорд не признал себя виновным. Десять лет предстоит провести за решеткой итальянскому миллиардеру Калисто Танци, признанному в 2009 году виновным в махинациях и зарабатывании денег на крахе принадлежавшего ему концерна Parmalat. Это дело пресса окрестила "итальянским Энроном". Танци владел одной из лучших мировых коллекций живописи, включая холсты Ван Гога, Пикассо и Модильяни, которая была конфискована после вступления приговора в силу. Для некоторых из миллиардеров из этого списка тюрьма не обернулась сумой - американец Альфред Таубман, в прошлом глава аукционного дома Sotheby`s, сумел вернуться в клуб миллиардеров после того, как провел за решеткой 9 месяцев по обвинению в мошенничестве при проведении торгов. Таубман всегда настаивал на том, что не виновен. А для Марты Стюарт четыре месяца заключения обернулись барышами - акции принадлежащей ей компании Martha Stewart Living Omnimedia выросли в цене почти вдвое, сделав заключенную обладательницей миллиардного состояния. Сейчас, правда, Стюарт не числится в официальном рейтинге миллиардеров, но едва ли это обстоятельство омрачает ее радость свободной жизни. Трое персон из списка миллиардеров, которые уже отсидели свой срок или отбывают заключение, находятся в бегах - это мексиканский наркобарон Хоаким Газман Лоэра, турецкий бизнесмен Кемаль Узан и бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чинават, обвиняемый в терроризме.