Для G8 сооружается 3-метровый забор протяженностью 8 км

Вокруг курорта "Дирхерст", где 25-26 июня пройдет саммит "восьмерки", сооружается трехметровый забор протяженностью 8 км. Как сообщает ИТАР-ТАСС, стоимость этого ограждения, которое пройдет через леса и поля для гольфа, которыми знаменит "Дирхерст", обойдется в 3,9 млн долл., а расположенный по соседству город Хантсвилл превратится в "сильно защищенную зону". Местным жителям придется постоянно носить с собой удостоверения личности и проходить через контрольно-пропускные пункты, которые будут созданы вдоль ведущего к "Дирхерст" шоссе номер 60. Участок на обочине этого шоссе отведен под "зону свободы слова" для демонстрантов.

Безопасность в районе проведения саммита "восьмерки" будут обеспечивать около 10 тыс. сотрудников Королевской канадской конной полиции, полиции провинции Онтарио, военных и сотрудников частных охранных фирм. Большая часть персонала, задействованного в операции по обеспечению безопасности, будет размещаться в срочно построенном временном поселке в карьере Уайт-Пит на площади 24 гектара.

Общие расходы на обеспечение безопасности "восьмерки", а также саммита "двадцатки", который пройдет 26-27 июня в Торонто, оцениваются в 930 млн долл. Эта операция превзойдет по масштабам меры безопасности в период зимней Олимпиады в Ванкувере и Уистлере и станет крупнейшей в истории Канады.