Переходные экономики справились с кризисом лучше развитых

Государства с переходной экономикой справились с мировым спадом лучше, чем развитые страны, считает глава Европейского центрального банка /ЕЦБ/ Жан-Клод Трише. Его слова из видеообращения к участникам сегодняшней конференции Банка Кореи в Сеуле приводят агентства Bloomberg и ИТАР-ТАСС.

"Страны с переходной экономикой тоже серьезно пострадали, но как группа они остались источником силы для мировой экономики, - сказал Трише. - Поэтому неудивительно, что кризис привел к еще более глубокому осознанию их возросшего экономического значения и необходимости их полной интеграции в глобальное управление".

Согласно прогнозу, подготовленному в прошлом месяце Международным валютным фондом, ВВП стран с переходной экономикой, включая Бразилию и Россию, вырастет в этом году на 6,3%, что почти втрое превысит темпы экономического роста развитых государств, притом что рост мирового ВВП ожидается на уровне 4,2%. Для спасения единой валюты европейским странам пришлось принять пакет антикризисных мер стоимостью 1 трлн долл.

По словам Трише, "международное сообщество определило "двадцатку", очередной саммит которой пройдет 26-27 июня в Торонто, как "главный форум международного экономического сотрудничества".