Казначеи Елизаветы 11 ведут тайные переговоры с правительством

Британская монархия нуждается дополнительно в 10,4 млн. долл. в год для должного выполнения своих общественных обязанностей, включая представительские функции.

Казначеи Ее Величества уже приступили к секретным переговорам с правительством о существенном увеличении государственного финансирования Букингемского дворца с нынешних 10,8 млн. долл. Королевские казначеи напомнили о том, что так называемый «Цивильный лист» - сумма, выделяемая парламентом Великобритании на содержание королевского двора, а также королевы Елизаветы и ее супруга - оставалась неизменной в течение последних 20 лет, чего нельзя сказать об инфляции. В случае отказа в увеличении государственного финансирования, сообщили в Букингемском дворце, королевскому дому придется существенно сократить количество проводимых им или организуемых с его участием мероприятий.

В правительстве согласны с доводами королевского дома. Но проблема заключается в том, что государство имеет колоссальный бюджетный дефицит. Новое руководство страны, сформированное из консерваторов и либеральных демократов, уже объявило о необходимости введения режима жесткой экономии и, в частности, о сокращении госрасходов в текущем финансовом году на 9 млрд. долл. В этих условиях правительству Дэвида Кэмерона будет крайне сложно объяснить избирателям необходимость почти двойного увеличения финансирования британской монархии, передает ИТАР-ТАСС.