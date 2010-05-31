Межбанк открылся котировками 7,92/7,92 грн./долл.

На межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9210/7,9280 грн./долл., цены на российскую валюту снизились – 0,2573/0,2576 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 9,7395/9,7505 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня в США празднуют День Памяти, в связи с этим торги по американской валюте возможны только валютированием ТОМ.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,2297/1,2299 долл./евро (пятница, 28 мая, - 1,2342/1,2344 долл./евро).

В пятницу, 28 мая, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой американской валюты по курсу 7,925 грн./долл.