Премьер Китая предсказывает 2-ю волну кризиса

Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао заявил в понедельник, что рост мировой экономики по-прежнему чувствителен к рискам суверенных долгов, и вероятность второй волны мирового финансового кризиса сохраняется. При этом он отметил, что рост экономики Китая остается стабильным.

Говоря о возможности второй волны падения темпов мирового экономического развития, Цзябао сказал: "Я считаю, что мы не можем сказать наверняка, поэтому необходимо тщательно отслеживать ситуацию и принимать превентивные меры".

Он отметил, что экономикам мира еще слишком рано отказываться от мер бюджетного стимулирования.

"Все государства должны координировать усилия и укреплять поддержку экономики. Нельзя позволить себе и малейшего расслабления", - сказал Цзябао на встрече с японскими предпринимателями в Токио.

"Мировая экономика стабильна и начинает оживать, но это восстановление медленное, сохраняется неопределенность и много дестабилизирующих факторов", - добавил он.

Цзябао выразил уверенность в способности Китая достичь целевых показателей роста в этом году, однако отметил, что Китаю придется применять меры "определенной интенсивности, чтобы стимулировать экономику".

Говоря о задаче КНР удержать инфляцию в этом году в пределах 3 процентов, Цзябао сказал: "Достижение этой цели является важной задачей на этот год".