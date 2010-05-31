Средний курс доллара и евро в комбанках не изменился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,91 грн./долл., продают – по 7,95 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 30 мая, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,94 грн./долл., по продаже – в пределах 7,94-7,96 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках также без изменений со вчерашнего дня – 9,65/9,86 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,55-9,75 грн./евро, по продаже – в пределах 9,77-9,90 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 30 мая повысился на 0,6% и сегодня составляет 0,2502 грн./рубль, курс продажи – на 0,4%, до 0,2607 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2380-0,2550 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2570-0,2660 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,92 грн./долл., продажи – 7,95 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,94 грн./долл., по продаже – в пределах 7,94-7,96 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева незначительно повысился со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,68/9,81 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,63-9,75 грн./евро, по продаже – в пределах 9,76-9,90 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы не изменился по сравнению с 30 мая и сегодня составляет 0,2506 грн./рубль, курс продажи повысился на 0,6%, до 0,2597 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2380-0,2550 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2570-0,2660 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,88/7,96 грн., евро – 9,55/9,87 грн., рубль – 0,2050/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,90/7,95 грн., евро – 9,50/9,95 грн., рубль – 0,2440/0,2570 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,905/7,95 грн., евро – 9,60/9,90 грн., рубль – 0,2530/0,2600 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 31 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,9251, к евро – 9,814444, к российскому рублю – 0,25988.