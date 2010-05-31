Экономист: гривня укрепилась по отношению к евро на 1,2%

Прошлая неделя была в целом неблагоприятной для евро: гривня укрепилась по отношению к европейской валюте на 1,2%.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

При этом, добавил он, в пятницу, 28 мая, украинский межбанк отреагировал на укрепление евро на мировом рынке и закрылся на уровне 9,8152-9,8217 грн./евро. В этот день гривня подешевела к евро на 0,9%.

По словам экономиста, украинский валютный рынок завершил еще одну неделю стабильного обменного курса гривна-доллар, который практически не отступал от отметки 7,925 грн./долл. В пятницу межбанковский валютный рынок закрылся котировками 7,9235-7,9255 грн./долл.: курс гривни к доллару не изменился.