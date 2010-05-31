Эксперт: изменений на украинском межбанковском рынке не произошло

Изменений на украинском межбанковском валютном рынке на прошедшей неделе не произошло.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН директор департамента казначейских операций «Брокбизнесбанка» Игорь ДАВИДЕНКО.

По его словам, предложение долларов США на прошлой неделе продолжало превышать спрос. Рынок колебался в течение недели на уровне 7.9250, т.е. был на уровне покупки валюты Национального банка Украины, отметил эксперт.

И.ДАВИДЕНКО подчеркнул, что на протяжении всей недели НБУ продолжал быть главным покупателем на рынке и выкупал всю валюту. По мнению эксперта, участники рынка в своем курсообразовании будут ориентироваться на Нацбанк, так как в ближайшее время на рынке будет превалировать предложение валюты над спросом.

Как сообщал УНИАН, на украинском на межбанке в пятницу, 28 мая, торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9205/7,9270, к 12:00 сузился спрэд 7,9220/7,9260. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,9235/7,9255 грн./долл.

В 11:00 Нацбанк объявил о покупке долларов по курсу 7,9250.

Рынок евро-гривня открылся в пятницу следующими индикативными котировками - 9,7775/9,7875, к 12:00 цены ушли вверх - 9,8345/9,8435. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились до 9,8150/9,8215.