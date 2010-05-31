Эксперт отмечает очередную волну интереса к золоту

Нестабильность финансовых рынков породила очередную волну интереса к золоту.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

Тем более, добавил он, «выводимые из фондов акций средства должны где-то размещаться, и одной из надежных валют является золото, которое не зависит от политики печатного станка». Цены на золото с ноября 2008 года почти удвоились, с начала текущего года котировки поднялись с 1050 до 1200 долларов за унцию, что эквивалентно 14% роста. При этом внутридневные колебания достигают 20-30 долларов. Это говорит о том, что стоимость золота только будет повышаться в дальнейшем, так как запасы золота медленно, но уменьшаются, и добывать его становится все сложнее и дороже, считает эксперт.

По словам В.СКИДАНА, на конец прошедшей недели инвестиционный спрос на золото оставался стабильным, чему способствовали такие факторы, как подешевевший доллар и высокие цены на нефть, поднявшиеся за последние два дня более чем на 8%. Нефть на прошлой неделе торговалась на уровне 68-74 долларов за баррель. Цены на золото на украинском рынке варьировались в пределах 308-312 грн. за грамм в слитках от 100 до 1000 граммов.