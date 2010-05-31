Межбанк: доллар по-прежнему на месте

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США на ТОМ’е открылись котировками 7,9210/7,9280 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9225/7,9260 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9230/7,9255 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня в США празднуют День Памяти, в связи с этим торги по американской валюте были возможны только валютированием ТОМ.

В 12:00 Национальный банк Украины объявил о покупке долларов на ТОМ’е по курсу 7,925 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2573/0,2576 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2574/0,2575 грн./рубль. К закрытию цены снизились до 0,2573/0,2574 грн./рубль. В России курс доллар-рубль так же на ТОМ’е вырос и составил 30,9175 рублей за доллар (+0,2425).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2255/1,2330 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,7395/9,7505 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 9,7480/9,7565 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 9,7435/9,7505 грн./евро.