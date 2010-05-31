Нацбанки Украины и Киргизии проводят проверку информации

Национальный банк Украины (НБУ) и Национальный банк Киргизской Республики проводят проверку имеющейся информации о возможном участии банков этих стан в схемах по отмыванию средств.

Об этом говорится в телеграмме украинского регулятора №48-204/978-9011 к коммерческим банкам, текстом которой располагает УНИАН.

«Национальный банк Украины имеет информация относительно подозрений Национального банка Киргизской Республики в осуществлении финансовых операций, связанных с отмыванием средств, через счета …банка (одного из банков Киргизии - УНИАН) с использованием банков на территории Украины», - говорится в сообщении.

НБУ просит комбанки срочно предоставить детальную информацию относительно оборотов по корреспондентским счетам с киргизским банком, а также о поступлении средств с его счетов в интересах клиентов украинских банков за период с 1 по 8 апреля 2010 года.

Указанную информацию банки должны предоставить до 4 июня 2010 года. “В случае непредоставления (неполного или несвоевременного предоставления) информации, указанной в этом письменном запросе, Национальным банком Украины будет рассмотрен вопрос относительно осуществления мероприятий адекватного реагирования», - говорится в телеграмме. При этом указывается, что если последующие финансовые операции со средствами, которые поступили от киргизского банка, осуществлялись между клиентами украинского банка, то необходимо предоставлять аналогичную информацию относительно всех финансовых операций, проведенных в пределах банка. В данном случае информация должна быть предоставленная за период, начиная с 1 апреля 2010 года и к моменту предоставления ответа в Национальный банк Украины.