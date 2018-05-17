Грязные деньги отстирают, но не скоро…

Одну из угроз – внесение в «черный» список стран, которые не могут урегулировать вопросы противодействия отмыванию "грязніх денег", Украине удалось избежать. После длительных дискуссий, приняты законодательные изменения относительно предотвращения легализации «грязных» средств. Причем решение было принято на критической отметке - Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая формирует «цветные» перечни, намеревалась определиться с Украиной в мае. Так что успели, как говорится, в последний момент.

*** Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering- «FATF») – межгосударственная организация, созданная для выработки и реализации коллективных мер борьбы с "отмыванием" преступных доходов и финансированием терроризма. ФАТФ была создана в 1989 г. по решению стран «Большой семерки» и является основным международным институтом, занимающимся разработкой и имплементацией международных стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Членами ФАТФ являются 35 стран и 2 организации, наблюдателями – 20 организаций и 1 страна.

Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере ПОД, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в 5 лет, а также 9 специальных рекомендаций в сфере противодействия финансированию терроризма, которые были разработаны после событий 11 сентября 2001 г. в связи с нарастающей угрозой международного терроризма.

В соответствии с Резолюцией СБ ООН № 1617 (2005), 40+9 Рекомендаций ФАТФ являются обязательными международными стандартами для выполнения государствами-членами ООН. ФАТФ уделяет значительное внимание сотрудничеству с такими международными организациями, как МВФ, Всемирный банк, Управление ООН по наркотикам и преступности. Данные структуры реализуют свои программы, нацеленные на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Одним из основных инструментов реализации рекомендаций ФАТФ на национальном уровне является Подразделение финансовой разведки (ПФР), отвечающее за сбор и анализ финансовой информации в пределах страны с целью выявления потоков финансовых средств, добытых незаконным путем.

В «особый» цвет нас уже красили. В 2004-м нам удалось покинуть список, усовершенствовав законодательство в этой сфере. Но, "успокоившись на достигнутом", снова попали в зону риска. Сейчас на фоне принятия закона (Закон Украины «О внесении изменений в Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» принят ВР 18 мая, Президент его подписал) позитив в плане мирового имиджа очевиден – Украина не признана таковой, что несет угрозу мировой финансовой системе. Но не стоит сбрасывать сот счетов отечественный бизнес, которого поправки коснутся напрямую. И тут стоит разобраться, что наших предпринимателей ждет в дальнейшем...

Обещали - приняли, введем в действие потом...

Начнем с ужесточения контроля. Согласно закону, расширяется перечень субъектов первичного финансового мониторинга за счет нотариусов, адвокатов, субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляют юридические услуги, торговцев недвижимостью (риэлторов), операторов почтовой связи (в части осуществления ими перевода денег), торговцев драгоценными металлами и камнями, аудиторов, аудиторских фирм, юридических лиц, которые проводят какие-либо лотереи, субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляют услуги по бухгалтерскому учету, и некоторых других представителей нефинансовых профессий.

Закон обязует субъектов первичного финансового мониторинга принимать усиленные предупредительные меры в отношении клиентов, деятельность которых свидетельствует о повышенном риске проведения ими операций по легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма. В частности, такие меры должны применяться в случае установления и осуществления деловых отношений с иностранными политическими деятелями и иностранными финансовыми учреждениями.

Аналогичные законодательные нормы, как отметил старший партнер адвокатского объединения «Волков Козьяков и Партнеры» Сергей Козьяков, действуют уже длительное время в странах, государственная политика которых направлена на развитие максимально прозрачной экономики. В особенности это касается стран (в том числе многих европейских), имеющих проблемы, которых нет в Украине, например, терроризм. «В этой связи стремление Украины как государства не отставать от цивилизованного мирового сообщества понятно», - сказал эксперт.

Между тем, по его словам, новации, предусмотренные законом, создадут в ближайшее время дискомфорт для многих профессий, обеспечивающих функционирование бизнес-процессов в экономике. «К таким профессиям относятся нотариусы, адвокаты, торговцы недвижимостью, аудиторы и некоторые другие представители нефинансовых профессий. В их профессиональные обязанности теперь включено, в частности: проведение идентификации клиента, уведомление о подозрительных операциях, хранение документов не менее 5 лет, разработка и введение правил внутреннего регулирования (должностные инструкции), - отмечает юрист.

Как подчеркивает эксперт, представители ряда специальностей неизбежно столкнутся с проблемой профессиональной этики: «Если раньше адвокат, узнавший о некоторых не вполне законных или вполне незаконных деяниях клиента, не имел права разглашать эту информацию ни при каких обстоятельствах, согласно Правилам адвокатской этики, то теперь в случаях, предусмотренных законом, он обязан это делать. Причем на основании детально разработанной процедуры, позволяющей задокументировать информацию о таких действиях».

Кроме того, в законе прописана норма, согласно которой субъекты первичного финмониторинга обязаны предоставлять в Госфинмониторинг широкий перечень информации о денежных операциях на сумму свыше 150 тыс. грн. (относительно азартных игр – 13 тыс. грн.). Как отметил управляющий партнер ЮК "Правовая гильдия "ВикториАл" Виктор Мороз, Президент Украины Виктор Янукович высказал недовольство в отношении размера сумм, считая необходимым их в дальнейшем повысить.

И еще один немаловажный момент нововведений. Параллельно с расширением перечня первичного финансового мониторинга, увеличивается количество субъектов, осуществляющих функции регулирования и надзора. Согласно закону, к ним теперь относятся министерства юстиции, финансов, транспорта и связи, экономики.

Как отмечает В.Мороз, в данном случае станет вопрос имплементации закона, поскольку к компетенции данных органов пока не относятся мониторинг и контроль финпотоков. При этом он считает, что на этапе имплементации обязательно возникнут проблемы. В первую очередь, необходимо будет внести соответствующие изменения во множество законов и подзаконных актов как на уровне правительства, так и на уровне парламента, конкретнее прописать законодательство о предпринимательстве и т.д.

Между тем, в Госфинмониторинге успокоили по этому поводу. Как считают в ведомстве, Украина постарается в максимально сжатые сроки пройти этот процесс.

В то же время, как отмечает С.Козьяков, можно с уверенностью сказать, что профессионалы, которые работали с клиентами, ведущими прозрачный легальный бизнес, особого дискомфорта не испытают.

Можно только порадоваться за прозрачный бизнес. Но, с учетом «украинского менталитета», все же большинство финансовых операций впереди ждет некий шок. Хотя, «кулибины», всегда найдут выход. И даже принятие столько необходимого для Украины закона, чтобы не стать отходом географии на карте мировых финансовых потоков, где репутация у нас и так, мягко говоря, неважная, не может гарантировать непопадания в будущем в «черный список» FATF. На сегодня борьба с «грязным» капиталом напоминает выпады Дон Кихота против ветряных мельниц.

Юлия Главацкая (УНИАН)