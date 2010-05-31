В Нацбанке считают, что укреплять гривню пока рано

Национальный банк Украины (НБУ) считает преждевременным значительное усиление национальной валюты, несмотря на превышение на межбанке предложения валюты над его спросом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель директора департамента монетарной политики Нацбанка Александр АРСЕНЮК сегодня на заседании финансового пресс-клуба в Киеве.

"Говорить о том, что пришло время укреплять курс, пока нельзя… Рано говорить, что экономика заработала на все 100% и стабильно идет выручка от экспортеров. Кроме того, объем инвестиций еще мал ", - сказал А.АРСЕНЮК, при этом добавил, что регулятор

видит свою задачу в стабильности курса гривны, без каких-либо резких колебаний.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк в течение нескольких последних недель выкупает избыток предложения валюты на межбанке по неизменному курсу 7,9250 грн/долл.

Международные золотовалютные резервы Национального банка Украины в апреле текущего года увеличились на 4,79% – до 26 млрд. 351,93 млн. долл.