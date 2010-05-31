Эксперт: банки проводят взвешенную политику при выдаче кредитов

Банки проводят взвешенную политику при постепенном возобновлении кредитования физических лиц.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

Она подчеркнула, что банки тщательно оценивают платежеспособность потенциальных заемщиков, а также ориентируются на наименее рискованные условия предоставления кредитов.

По словам Н.СИНЯВСКОЙ, на рынке кредитования физических лиц предложения банков следующие. По кредитам на приобретение автотранспорта средняя ставка составляет 24-26% годовых, сроки кредитования – от 3 до 5 лет, размер авансового платежа – не меньше 30% от стоимости автомобиля. По ипотечным кредитам условия таковы: процентная ставка 24%-28% годовых, наиболее часто встречающийся срок кредитования - 5-10 лет, с авансовым взносом не менее 40%, чаще встречается взнос 50% от стоимости недвижимости.

Как сообщила эксперт, по кредитам на потребительские цели условия следующие: под залог недвижимости на условиях на срок до 5 лет, в размере, не превышающем 40% от стоимости залога, под ставку 26-31,25% годовых; под залог депозита на срок действия депозита, под ставку (плюс) 3 -6% годовых к ставке депозита в случае, если депозит размещен в гривне; (плюс) 5%-11% для залогов в виде депозита в иностранной валюте; кредитование участников собственных зарплатных проектов на срок 1-3 года, в размере 3-5 окладов, под реальную ставку 36-40% годовых. При этом многие банки даже по кредитам для зарплатников устанавливают дополнительную комиссию за снятие денег с карточного счета в размере от 1,0 до 2,5% от суммы снятия, что значительно повышает реальную стоимость кредита.