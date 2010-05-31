Закон по борьбе с отмыванием доходов создаст проблемы

В связи с принятием Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», представители ряда специальностей неизбежно столкнутся с проблемой профессиональной этики.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил старший партнер адвокатского объединения «Волков Козьяков и Партнеры» Сергей КОЗЬЯКОВ.

«Если раньше адвокат, узнавший о некоторых не вполне законных или вполне незаконных деяниях клиента, не имел права разглашать эту информацию ни при каких обстоятельствах, согласно Правилам адвокатской этики, то теперь в случаях, предусмотренных законом, он обязан это делать. Причем на основании детально разработанной процедуры, позволяющей задокументировать информацию о таких действиях»», - отметил эксперт.

Между тем, по его словам, новации, предусмотренные законом, создадут в ближайшее время дискомфорт для многих профессий, обеспечивающих функционирование бизнес-процессов в экономике. «К таким профессиям относятся нотариусы, адвокаты, торговцы недвижимостью, аудиторы и некоторые другие представители нефинансовых профессий. В их профессиональные обязанности теперь включено, в частности: проведение идентификации клиента, уведомление о подозрительных операциях, хранение документов не менее 5 лет, разработка и введение правил внутреннего регулирования (должностные инструкции)», - говорит С.КОЗЬЯКОВ.

В то же время, как отмечает С.КОЗЬЯКОВ, можно с уверенностью сказать, что профессионалы, которые работали с клиентами, ведущими прозрачный легальный бизнес, особого дискомфорта не испытают.

Справка УНИАН. 21 мая 2010 г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Закон направлен на обеспечение реализации положений Сорока рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), утвержденных на Берлинском заседании Группы в июне 2003 года, Конвенции Совета Европы об отмывании, розыске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем, и о финансировании терроризма, а также Директивы Европейского парламента и Совета 2005/60/ЕС о предотвращения использования финансовой системы с целью отмывания средств и финансирования терроризма.

Согласно закону, среди прочего, расширяется перечень субъектов первичного финансового мониторинга; законом устанавливаются определенные ограничения относительно сообщения субъектами первичного финмониторинга специально уполномоченному органу в сфере финансового мониторинга о своих подозрениях. Также устанавливается обязанность субъектов первичного финансового мониторинга принимать усиленные предупредительные меры в отношении клиентов, деятельность которых свидетельствует о повышенном риске проведения ими операций по легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма.

В связи с расширением перечня субъектов первичного финансового мониторинга расширяется, соответственно, перечень субъектов государственного финансового мониторинга, которые осуществляют функции регулирования и надзора. Это министерства юстиции, финансов, транспорта и связи, экономики.

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