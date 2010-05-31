Эксперт: объемы кредитования в реальной экономике растут

Объемы кредитования частных компаний реального сектора экономики с начала 2010 года выросли на 22,1 млрд. грн.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

При этом, добавила она, задолженность физических лиц перед банками уменьшилась. «Это обусловлено тем, что предприятия обладают более высокой платежеспособностью, а уровень проблемной задолженности физических лиц существенно выше, чем в корпоративном секторе», - подчеркнула эксперт.

Как отметила Н.СИНЯВСКАЯ, по данным Национального банка, с начала года объем кредитов, выданных на покупку недвижимости и ремонт жилья физическим лицам, уменьшился на 8,7%. Однако высокий уровень валютных кредитов ипотечного рынка продолжает оставаться нерешенной проблемой, добавила она.